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        Haberler Gündem Güvenlik Kayseri'de otomobilde uyuşturucu ve silah bulundu: 5 gözaltı

        Kayseri'de otomobilde uyuşturucu ve silah bulundu: 5 gözaltı

        Kayseri'de polis ekipleri, şüpheli otomobilde yaptıkları aramada silah ve uyuşturucu madde ele geçirdi. Ekipler, otomobilde bulunan 5 şüpheliyi gözaltına aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 02:32 Güncelleme: 10.01.2024 - 02:32
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        Otomobilde uyuşturucu ve silah bulundu: 5 gözaltı
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        Kayseri'de bir otomobilde yapılan aramada silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi, araçtaki 5 kişi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, Talas Mevlana Mahallesi Şehit Naci Akarsu Sokak'ta şüphelendikleri bir otomobilde arama yaptı.

        Aramada, 2 ruhsatsız tabanca, 10 fişek ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

        Araçtaki M.S, Y.M, M.Ş, F.Y. ve hırsızlık suçundan arandığı tespit edilen M.Y. gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyete götürüldü.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

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