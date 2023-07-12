Parkta oturanlara silahlı saldırı: 3 yaralı
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde parkta otururken düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı
Çorakçılar Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı'ndaki Koçak Parkı'na otomobille gelen şüpheliler, parkta oturan 3 kişiye araç içerisinden pompalı tüfekle ateş açarak olay yerinden kaçtı.
Saldırıda tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.