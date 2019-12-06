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Kayseri'de polisten kaçan şüpheli yakalanmamak için polislere levye ile saldırdı

Kayseri'de, bir fabrikadan iskele demiri ve elektrik kablolarını çalan şüpheli, yakalanmamak için kardeşi ile beraber polise demir çubuk ve levye ile saldırdı. Polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilen 2 kişi, gözaltına alındı

polise saldırı
İHA

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Mimarsinan OSB'de bulunan bir iş yerinden iskele demiri ve elektrik kablolarının çalınması olayının şüphelisi olarak tespit edilen F.Ç.'yi (28),araç ile gördü.

DEMİR ÇUBUK VE LEVYE İLE SALDIRDILAR

'Dur' ihtarına uymayarak kaçan F.Ç., Kayabaşı mahallesinde bulunan evinin önünde kardeşi İ.Ç. (23) ile polise demir çubuk ve levye ile saldırdı. Şahıslar, kısa bir süre sonra etkisi hale getirilerek gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şahıslar, emniyete götürüldü.

KESİNLEŞMİŞ 12 AY HAPİS CEZASI VARMIŞ

Ayrıca, İ.Ç.'nin 'görevi yaptırmamak için direnme' ve 'birden fazla kişi ile tehdit' suçlarından 2 dosyadan mahkemece arandığı ve 12 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edildi.

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