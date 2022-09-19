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Kayseri'de restoran sahibi tabancayla öldürülmüş halde bulundu

Kayseri'de restorana gelen müşteriler, işyeri sahibinin cansız bedeni ile karşılaştı

Kayseri'de restoran sahibi tabancayla öldürülmüş halde bulundu
DHA

Kayseri'de, restoran sahibi Mehmet Karadağ (47), işletmesinde tabanca ile öldürülmüş halde bulundu. Jandarma, cinayet zanlısı kişi ya da kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Sarımsaklı Mahallesi'ndeki restoranda meydana geldi. Restoran sahibi Mehmet Karadağ, restorana gelen müşteriler tarafından öldürülmüş halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri Karadağ'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekiplerinin çalışmasının ardından Karadağ'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, cinayet zanlısı kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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