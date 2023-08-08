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        Haberler Gündem Kayseri'de sahte döviz ele geçirildi - Güncel haberler

        Kayseri'de sahte döviz ele geçirildi

        Kayseri'de düzenlenen operasyonda bir miktar sahte dolar ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2023 - 23:54
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        Kayseri'de sahte döviz ele geçirildi
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        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri, bir kişinin İstanbul'dan Kayseri'ye getirdiği sahte dövizi piyasaya süreceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Şüphelinin bulunduğu adrese düzenlenen operasyonda sahte 14 bin dolar ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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