Kayseri'de serebral palsi hastası tek parmağıyla kullandığı bilgisayarda kitap yazdı

Ailesinin 6 aylıkken sarılık şikayetiyle hastaneye götürdüğü Büşra Özdamarlar, 10 yaşında beyin ameliyatı geçirdi.

Üç ay yoğun bakımda kalan, konuşma yetisini kaybeden Özdamarlar, tedavilerle ve ailesinin desteğiyle yeniden yaşama tutundu.

Eğitimini açıktan tamamlayan ve 2 yıllık ön lisans ilahiyat bölümünü 1,5 yılda tamamlayan Özdamarlar, okuduğu bölümü 4 yıllığa tamamlamak için çalışıyor.

Annesi Nurdan ve babası Bilal Özdamarlar ile yaşayan Büşra Özdamarlar, sağ elinin bir parmağını kullanarak dokunabildiği klavyesiyle yazarak cevapladı.

Tek parmağıyla yazdığı ve "Suskun" adını verdiği kitabı bu yıl Türkiye Diyanet Vakfı Yayınlarından çıkan Özdamarlar, kendisiyle benzer zorlukları yaşayan bireylere örnek olmak istediğini ifade etti.

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Nefes alınabiliyorsa hala bir umut olduğunu anlatan Büşra Özdamarlar, şunları kaydetti: "Eğer sabırla, azimle o umuda sımsıkı sarılırsak Rabb'imizin izniyle birçok şeyi başarabileceğimizi göstermek istedim. Ne kadar olumsuz durumlarla karşılaşıyorsak da ne kadar zor imtihanlardan geçiyorsak da asla mücadeleden vazgeçmememiz gerektiğini göstermek istedim. Düşündüm ki belki benim de yazdıklarımı okuyan insanlar, bizim gibi özel durumda olan bireyleri örnek alarak, bizlerle empati kurarak düşünürlerse Rabb'imizin kendilerine verdiği nimetleri hatırlayabilirler. Buna bir katkım olsun istedim."

Büşra Özdamarlar, yazarken kendini daha rahat hissettiğini, düşüncelerini ve duygularını ifade edebilmekten mutluluk duyduğunu belirtti.

Bu süreçte ailesinin verdiği destekten de bahseden Büşra, "Ben daha küçücük yaşımda umudu, azmetmeyi, savaşmayı, asla vazgeçmemeyi annemden, sabrı, şükrü babamdan ve paylaşmayı kardeşlerimden öğrendim" ifadesini kullandı.