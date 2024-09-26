Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Kayseri'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Kayseri'de silahlı kavga: 1 yaralı

        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi silahla yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 00:46 Güncelleme: 26.09.2024 - 00:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de silahlı kavga: 1 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Gökkent Mahallesi'nde E.A. ile H.D. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.D. tabancayla E.A'yı bacaklarından yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı, Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.

        Polis ekipleri, kaçan H.D'nin yakalanması için çalışma başlattı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #kayseri
        #kayseri haber
        #yerel haber
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Komşu'ya Aslan pençesi!
        Komşu'ya Aslan pençesi!
        "İkinci Okan Buruk dönemi başladı"
        "İkinci Okan Buruk dönemi başladı"
        Putin: Nükleer silah kullanma hakkımızı saklı tutuyoruz
        Putin: Nükleer silah kullanma hakkımızı saklı tutuyoruz
        ABD Başkanı Biden, Netanyahu ile "mutabık" değil
        ABD Başkanı Biden, Netanyahu ile "mutabık" değil
        Kurtulmuş, Putin ile görüştü
        Kurtulmuş, Putin ile görüştü
        'Dünya katliama yeterli tepkiyi veremedi'
        'Dünya katliama yeterli tepkiyi veremedi'
        Bronckhorst: Gücümüzü göstereceğiz!
        Bronckhorst: Gücümüzü göstereceğiz!
        Çöp konteynerinde cansız bebek bulundu! 3 gözaltı
        Çöp konteynerinde cansız bebek bulundu! 3 gözaltı
        Narin cinayeti soruşturmasında yeni gelişme
        Narin cinayeti soruşturmasında yeni gelişme
        "Kerem'in gelişi büyük yankı uyandırdı!"
        "Kerem'in gelişi büyük yankı uyandırdı!"
        Şeyda polisi şehit eden katilin ifadesi ortaya çıktı!
        Şeyda polisi şehit eden katilin ifadesi ortaya çıktı!
        Şeyda polisi şehit eden saldırganın kuzeni tutuklandı
        Şeyda polisi şehit eden saldırganın kuzeni tutuklandı
        Çin'den yoksullara nakit desteği
        Çin'den yoksullara nakit desteği
        Son görüntüleri ortaya çıktı
        Son görüntüleri ortaya çıktı
        Çocukların sosyal medyada "problemli davranışları" 2018-2022'de yüzde 4 artış gösterdi
        Çocukların sosyal medyada "problemli davranışları" 2018-2022'de yüzde 4 artış gösterdi
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Lübnan Sağlık Bakanı Habertürk'e konuştu
        Lübnan Sağlık Bakanı Habertürk'e konuştu
        Süper yatta süper tatil
        Süper yatta süper tatil
        'Rüya Takımı' yürüdü
        'Rüya Takımı' yürüdü
        Bir Çin atasözü der ki...
        Bir Çin atasözü der ki...