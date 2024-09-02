Kayseri'de sünger fabrikasında yangın
Kayseri'de Organize Sanayi Bölgesi 11. Cadde'de bulunan sünger fabrikasında çıkan yangın ekiplerin 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Hasar gören fabrikada ekipler soğutma çalışması da yaptı.
Giriş: 02.09.2024 - 12:46 Güncelleme: 02.09.2024 - 15:26
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Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 11. Cadde'de bulunan sünger fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
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Yangını fark eden çalışanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
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Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.