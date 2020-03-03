Kayseri'de terör örgütü DEAŞ sanığına hapis cezası

AA

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu Mübarek İyade ile avukatı katıldı.

Sanık İyade, yeminli tercüman eşliğinde yaptığı savunmasında 3 yıl önce kaçak yollarla Kayseri'ye geldiğini söyledi.

DEAŞ'tan kaçtığını öne süren İyade, "Türkiye'de bir süre kaldıktan sonra Suriye'ye döndüm. Suriye'ye bir yakınımın cenaze törenine katılmak için gittim. DEAŞ ile bağlantım yoktur. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında sanığın beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, İyade'ye "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek tahliyesine hükmetti.

- Olay

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince 21 Ekim 2019'da DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik bazı adreslere operasyon düzenlenmiş ve DEAŞ adına silahlı faaliyet yürüttüğü iddia edilen Mübarek İyade gözaltına almıştı.