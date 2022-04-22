Anneannesini elleriyle boğarak öldürdü! 0:00 / 0:00

DHA

Olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Fatih Mahallesi Yastıkcılar Sokak'taki müstakil evde meydana geldi.

İsmail Alkız, birlikte yaşadığı anneannesi Havva Ruhcan ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma büyürken Alkız, anneannesini elleriyle boğmaya çalıştı. Ruhcan'ın hareketsiz kalmasının üzerine Alkız, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı kadını Yeşilhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. DHA'nın haberine göre; Havva Ruhcan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Anneannesini öldüren Alkız ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.