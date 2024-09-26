Kayseri'de tramvayda uyuşturucuyla yakalanan kişi gözaltına alındı
Kayseri'de tramvayda şüpheli hareketler yapan kişi emniyet birimleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı
Giriş: 26.09.2024 - 23:18 Güncelleme: 26.09.2024 - 23:29
Kayseri'de tramvayda uyuşturucuyla yakalanan kişi gözaltına alındı.
Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, tramvayda şüphelendikleri bir kişinin üzerinde arama yaptı.
Şüpheli A.Y'nin (36) üzerinde 1,45 gram uyuşturucu madde bulundu.
A.Y, gözaltına alındı.
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