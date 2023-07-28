Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem 3. Sayfa Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

        Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

        Kayseri'de narkotik ekiplerince 2 adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 00:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma kapsamında 2 adrese operasyon düzenlendi.

        AA'nın haberine göre; evlerde yapılan aramada, 65 sentetik ecza, 30 gram metamfetamin maddesi ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

        Operasyonda, A.K, S.M, A.D. ve S.P. gözaltına alındı.

        #Son dakika haberler
        #kayseri
        #haberler
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Merkez Bankası yönetiminde değişiklik
        Merkez Bankası yönetiminde değişiklik
        Şenol Güneş'ten transfer açıklaması!
        Şenol Güneş'ten transfer açıklaması!
        Bir kitap okudu hayatı değişti
        Bir kitap okudu hayatı değişti
        İstanbul'da sağanak etkili oldu
        İstanbul'da sağanak etkili oldu
        "Param yok" dedi, taksiciyi tokatladı
        "Param yok" dedi, taksiciyi tokatladı
        Kartal kapıyı araladı!
        Kartal kapıyı araladı!
        Kuralları hiçe sayan sürücü kıskıvrak yakalandı
        Kuralları hiçe sayan sürücü kıskıvrak yakalandı
        ABD, aşırı sıcaklarla mücadele için harekete geçti
        ABD, aşırı sıcaklarla mücadele için harekete geçti
        Görevimiz İptal
        Görevimiz İptal
        Wanda Nara müjdeyi verdi!
        Wanda Nara müjdeyi verdi!
        Satır ve soparla iş yeri bastılar: 5 yaralı
        Satır ve soparla iş yeri bastılar: 5 yaralı
        KKM 3 trilyon lirayı aştı
        KKM 3 trilyon lirayı aştı
        Timur'dan Fenerbahçe'ye flaş yanıt
        Timur'dan Fenerbahçe'ye flaş yanıt
        Ünlü oyuncu son yolculuğuna uğurlandı
        Ünlü oyuncu son yolculuğuna uğurlandı
        Covid-19'un belirtileri değişti!
        Covid-19'un belirtileri değişti!
        'TCMB bağımsız bir kurumdur'
        'TCMB bağımsız bir kurumdur'
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Milli TOGG’a ithal 5G şebekesi olmasın!
        Milli TOGG’a ithal 5G şebekesi olmasın!
        Galatasaray 952 milyon TL zarar açıkladı
        Galatasaray 952 milyon TL zarar açıkladı
        ABD'nin UFO açıklamaları ne anlama geliyor?
        ABD'nin UFO açıklamaları ne anlama geliyor?