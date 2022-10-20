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Kayseri'de yalnız yaşayan kadının şüpheli ölümü

Kayseri'de yakınlarının haber alamadığı 80 yaşındaki kadın, evinde ölü bulundu. Polis ekipleri tarafından şüpheli olarak değerlendirilen ölüm nedeniyle soruşturma başlatıldı

Kayseri'de yalnız yaşayan kadının şüpheli ölümü
Kayseri'de şüpheli ölüm
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AA

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde yakınlarının haber alamadığı kadın, evinde ölü bulundu.

Aydınlıkevler Mahallesi Orkide Sokağı'ndaki bir apartmanın 2. katında yalnız yaşayan F.A'dan (80) haber alamayan çocukları eve geldi.

Yaşlı kadını yerde hareketsiz yatarken bulan yakınları, 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi.

İkametgaha gelen ekipler, F.A'nın hayatını kaybettiğini belirledi. AA'nın haberine göre; ölümü şüpheli bulunan kadının cesedi, Kayseri Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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