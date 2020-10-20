Kayseri'de yargılanan 2 FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası

AA

4. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalara tutuksuz sanıklar eski polis M.K. ve eski asker A.Y. ile avukatları katıldı.

Duruşma savcısı mütalaasında, sanık M.K'nin, FETÖ’nün mahrem yapılanmasında yer alan ve her şeyi ile örgüte teslim olan ancak herhangi vasfı olmayan anlamına gelen "SAY" kodu ile derecelendirildiği ve örgütün 3 mahrem imamı ile görüştüğü gerekçeleriyle "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme başkanı tarafından son sözü sorulan sanık M.K, eski polis olduğunu, 2 yıldır emlakçılık yaptığını, HTS kayıtlarındaki görüşmelerin örgütsel amaçlı değil, mesleki görüşmeler olduğunu savunarak beraatini istedi.

Sanık A.Y. de suçlamaları reddetti. Örgütün mahrem imamlarıyla sabit hatlardan görüşmediğini öne süren A.Y, beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıklar M.K. ve A.Y'ye, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezası verdi.