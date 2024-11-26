Kayseri'de yarın okullar tatil mi? 27 Kasım Çarşamba günü Kayseri'de okul var mı?
Yurt geneli soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girdi. Kar yağışı ve kuvvetli fırtına nedeniyle bazı il ve ilçelerde valilikler okulların tatil edildiğini açıkladı. Olumsuz hava koşullarının etkili olduğu Kayseri'de, okulların yarın tatil edilip edilmediği merak konusu oldu. Hatırlanacağı gibi 26 Kasım Salı günü etkili olan kar yağışı nedeniyle Kayseri'de eğitime ara verilmişti. İşte 27 Kasım Çarşamba günü Kayseri'de okulların tatil edilip edilmediğine ilişkin valilikten yapılan yazılı açıklama...
Kayseri'de etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Bu kapsamda 27 Kasım Çarşamba günü Kayseri'de ders yapılıp yapılmayacağına dair, valilik tarafından yapılan açıklamalar öğrenci ve veliler tarafından yakından takip edildi. Konuya ilişkin beklenen açıklama Kayseri'de Valiliği'nden geldi. Peki, "Kayseri'de yarın okullar tatil mi? 27 Kasım Çarşamba günü Kayseri'de okul var mı, ders yapılacak mı?" İşte Kayseri Valiliği'nden yapılan son dakika açıklaması...
KAYSERİ'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
Kayseri'de kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün daha ara verildi.
Kayseri'de 3 gün önce başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kar yağışı nedeniyle kentte 2 gün boyunca okullar tatil edilmişti. Kar yağışının devam etmesi nedeniyle okullar yarın da tatil edildi.
Kayseri Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde halen devam etmekte olan kar yağışının etkisini azaltacağı ancak kar yağışının durması ile birlikte hava sıcaklığının hissedilir derecede azalacağı, bunun da buzlanmaya sebebiyet vereceği değerlendirilmektedir. Buzlanmanın meydana getireceği muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla; taşımalı eğitim, il merkezi ile ilçeler arasındaki kamu çalışanları ve öğrenci hareketliliği de dikkate alınarak il genelindeki, resmi - özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde valiliğimiz kararıyla 27 Kasım 2024 Çarşamba günü bir (1) gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Okullarda eğitime ara verilen günde; kreş, anaokulu ve ilkokula çocuğu devam eden kadın personel (sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir), malûl, engelli, ağır kronik rahatsız ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.
KAYSERİ HAVA DURUMU
Bölge genelinde gece saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı, Kayseri'nin kuzey ve batı kesimleri ile Kırşehir, Nevşehir, Sivas, Yozgat çevrelerinde kar yağışının yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normallerinin 10 ila 12 derece altında seyredeceği öngörülüyor.