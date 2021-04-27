Kayseri'de yeniden yargılanan FETÖ sanığına 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası

İstinafın avukatı bulunmadığı gerekçesiyle bozma ilamının ardından 4. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden görülen davanın duruşmasında, tutuksuz sanık H.A. ile avukatı hazır bulundu.
Duruşma savcısı mütalaasında, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını istedi.
Terör örgütünün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığı iddiasıyla yargılanan sanık, suçlamaları reddederek beraatini talep etti.
Mahkeme heyeti, sanık H.A'ya "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verdi.
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