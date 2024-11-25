Yolcu otobüsü ve işçi servisi çarpıştı: 17 yaralı
Kayseri'de yolcu otobüsü ve işçi servisinin çarpışması sonucu 17 kişi yaralandı. Kazada yaralanan 17 kişi kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırıldı
S.F. idaresindeki şehirlerarası yolcu otobüsü, Osman Kavuncu Bulvarı'nda Z.Y'nin kullandığı işçi servisi ile çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine, polis, itfaiye ve ambulans sevk edildi.
Kazada yaralanan 17 kişi kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Mersin'den Trabzon'a gittiği öğrenilen otobüsteki yolcular başka bir otobüsün gelmesiyle kaza yerinden ayrıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.