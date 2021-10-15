Kayseri'de yüzey temizleyicilerinden sahte içki üreten 2 zanlı yakalandı

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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yer ve yüzey temizleyicilerinden sahte içki ve dezenfektan üretilerek piyasaya sürüldüğünü tespit etti.

Bu kapsamda kent merkezindeki 3 ikamete eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda, sahte içki ile dezenfektan yapımında kullanıldığı değerlendirilen 948 litre yer ve yüzey temizleyicisi, 921 şişe alkol renklendirilmesi için kullanılan aroma, doldurulmuş ve boş içki şişeleri, alkol likitleri, bir miktar esrar ve bunun içiminde kullanılan aparatlar ile cinsel içerikli ürünler ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.