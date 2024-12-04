Kayseri'deki fabrika yangınında yaralanan işçi, 31 gün sonra öldü

Yangın, 2 Kasım'da saat 18.30 sıralarında Kayseri'nin Hacılar ilçesi Erciyes Mahallesi'ndeki kablo fabrikasında çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tesisin büyük bir bölümünü kapladı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı, polis ise olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı.