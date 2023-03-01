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Haberler Gündem Güvenlik Kayseri'deki kaçakçılık operasyonunda 10 gözaltı
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Kayseri'de kaçakçılık operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

Kayseri'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda sahte alkol, kaçak sigara ve ruhsatsız tabanca ticareti yapan 10 şüpheli gözaltına alındı

Kayseri'deki kaçakçılık operasyonunda 10 gözaltı
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DHA

Kayseri'de kaçak sigara, sahte alkol ve ruhsatsız tabanca ticareti yapan 10 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Teknik Büro Amirliği ekipleri, kaçak sigara, sahte alkol ve ruhsatsız tabanca ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

DHA'nın haberine göre; bu kapsamda yaklaşık 3 ay süren takibin ardından Kayseri ve Mardin'de 15 farklı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 2 bin 200 paket kaçak sigara, 40 litre sahte alkol, 134 adet sahte alkol yapımında kullanılan materyal, 2 adet ruhsatsız tabanca, 27 adet fişek ve 3 adet araca el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler polis merkezine götürüldü.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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