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        Haberler Yaşam Kayseri'deki kazı çalışmalarında mozaik alan 600 metrekareye çıktı

        Kayseri'deki kazı çalışmalarında mozaik alan 600 metrekareye çıktı

        Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, İncesu ilçesinde devam eden kazı çalışmalarında mozaik alanının 600 metrekareye kadar çıktığını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2023 - 09:27 Güncelleme: 11.11.2023 - 09:27
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        600 metrekareye çıktı
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        Dursun, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile birlikte Örenşehir Mahallesi'nde devam eden kazı çalışmalarını yerinde inceledi.

        Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Dursun, kalıcı çalışmaların 3 yıl önce başladığını anımsattı.

        Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle yapılan kazılarda bazı alanların açığa çıkarıldığını vurgulayan Dursun, "Yapı, her yıl genişleyerek büyüyor. Yapılan ilk değerlendirmelerdeki 300 metrekare mozaik alan şu anda 600 metrekareye kadar çıktı" dedi.

        ÇALIŞMALAR 4 BİN METREKARE ALANDA SÜRÜYOR

        Çalışmaların yaklaşık 4 bin metrekare alanda sürdüğünü ifade eden Dursun, sözlerini şöyle sürdürdü:

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        "Yaptığımız değerlendirmelerde buranın 4. yüzyılda inşa edildiği kanısına vardık. Buluntulara göre burada 3. yüzyıla ve daha sonrasına ait izler de bulunuyor. Taban mozaiklerinde kullanılan işçiliğin kaliteli olması, buranın döneminde çok önemli bir villa olarak kullanıldığını düşündürüyor. Kabul salonu olarak gösterilen yerde Latince yazıt bulundu. Bunun dışında Grekçe yazıtlar açığa çıkarıldı. Çoğunluk olarak geometrik süslemeli mozaikler burada mevcut. Bu yılki kazılarımızın sonuna geldik. Çalışmalarımız inşallah seneye devam edecek."

        "OLDUKÇA DEĞERLİ TABAN MOZAİKLERİNE SAHİP"

        Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi ve Kazı Başkanı Can Erpek ise çalışmalara destek veren Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve İncesu Belediyesine teşekkür etti.

        Gelecek yıl yapılacak çalışmalarla kazı alanın genişleyeceğini belirten Erpek, şunları kaydetti:

        "Kazı çalışmalarında ilk etapta 4. yüzyıl olarak düşündüğümüz inşa çalışmalarının 3. yüzyıla kadar indiğini söyleyebiliriz. Yapacağımız çalışmalarda belki daha erken bir döneme ilişkin verilere de ulaşabiliriz. 3. yüzyılda inşa edilen yapının arkeolojik verilere göre 6. yüzyılda da kullanıldığına dair elimizde bilgiler var. Yapı, Bizans döneminde ve Türklerin Anadolu'ya gelmesinden sonra da kullanılmaya devam etmiş.

        Burası, yaklaşık 33 mekana sahip, çok geniş bir alana yayılmış, üst düzey bir konut ve bu konutun henüz sınırlarına tam olarak ulaşmış değiliz. Oldukça değerli taban mozaiklerine sahip. Kapadokya bölgesini de içine alan İç Anadolu Bölgesi'nde bu denli geniş bir konut ve tabanında zemin mozaiklerini görmüyoruz. Kapadokya bölgesinde Roma ve Bizans dönemleri içerisinde genelde imparatorluk mülklerinin olduğunu biliyoruz. Burada da yazıtlarda 'Hyacinthos' ismine ulaştık. Bu ismin bir yönetici olduğunu değerlendiriyoruz. Veriler netleşince imparatorluk mülkünde görevli önemli birinin konutu olduğunu daha net söyleyebiliriz."

        Kayseri'nin açık hava müzesini andırdığını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç ise şehrin farklı noktasında 6 arkeolojik kazı çalışmasına destek verdiklerini belirtti.

        Bu desteklerle kültürel zenginliklerin açığa çıkması ve insanlığın yararına sunulmasını amaçladıklarını aktaran Büyükkılıç, "Burada yapılan kazılarda çıkan mozaikler Kayseri'nin Anadolu'daki medeniyetin beşiği olduğunu bir kez daha vurgulamış oldu" dedi.

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        #Kayseri mozaik alan
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