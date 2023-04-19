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Kayseri'deki Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda yangın

Kayseri'de 'kesin korunacak hassas alan' ilan edilen Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda çıkan yangına müdahale ediliyor

Kayseri'deki Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda yangın
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AA

Kayseri'de "kesin korunacak hassas alan" ilan edilen Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda yangın çıktı.

Yeşilhisar, Develi ve Yahyalı ilçeleri arasında yer alan, 250'den fazla kuş türüne konaklama, üreme ve beslenme imkanı sağlayan milli parkta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

AA'nın haberine göre, İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler, arazinin balçık olması nedeniyle yangının çıktığı alana ulaşmakta zorlandı. Önlem alınan bölgede yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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