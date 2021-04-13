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Kayseri'deki toplu taşıma araçları 2028 yılına kadar sera gazı emisyonlarını azaltacak

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ'nin, sera gazı salınımını azaltmak için toplu ulaşım sektöründe Türkiye'den bilimsel tabanlı hedef veren ve onaylanan ilk şirket olduğu bildirildi.

Kayseri'deki toplu taşıma araçları 2028 yılına kadar sera gazı emisyonlarını azaltacak
AA

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sera gazı salınımını azaltmak için toplu ulaşım sektöründe dünya genelinde hedefi kabul edilen 600 şirket arasında yer alan Ulaşım AŞ, 2018 yılı verileri baz alınarak, 2028 yılına kadar sera gazı emisyonlarını, otobüs işletmesi için yolcu-kilometre başına yüzde 36, raylı sistem işletmesi için de yüzde 40 azaltmayı taahhüt ediyor.

Ulaşım AŞ aynı zamanda 2018'de yüzde 0 olan yıllık yenilenebilir elektrik tedarikini 2028 yılına kadar yüzde 100'e çıkarmayı da üstlenirken, yaptığı çalışmaları artırıp, şirketin genel skorunu da "A-Leadership" (liderlik) seviyesine yükseltebilmeyi hedefliyor.

Karbon ayak izini 2017 yılında hesaplatan şirket, bunu bağımsız kuruluşlara doğrulatmak suretiyle Karbon Saydamlık Projesi'ne (CDP) dahil oldu.

Dünya genelinde 100 trilyon doların üzerinde bir varlığı yöneten toplam 1073 şirketin değerlendirildiği bu yılki CDP raporlamasında Kayseri Ulaşım AŞ'nin 2020 puanı "B-Management" olarak açıklandı.

Şirketin güncel raporda "Kapsam 3 Emisyonları ve Hedefler" kategorisinde "A-Leadership" seviyesine, "Fırsatları Tespit Etme, Enerji, Finansal Planlama ve İş Etkisi" kategorilerinde ise "B seviyesi" puanına ulaştığı aktarıldı.

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