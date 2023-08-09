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        Haberler Gündem Güvenlik Kayseri'deki uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheliye gözaltı

        Kayseri'de uyuşturucu operasyonları: 7 şüpheli yakalandı

        Kayseri'de düzenlenen iki uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2023 - 00:58
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        Kayseri'deki uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheliye gözaltı
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        Kayseri'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 7 zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

        AA'nın haberine göre; ekiplerin düzenlediği iki operasyonda, 2 bin sentetik hap, 518 gram kannobinoid, 7 gram esrar, hassas terazi ele geçirildi.

        Operasyonlarda 7 kişi gözaltına alındı.

        *Haberde İHA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

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