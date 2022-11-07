İş yeri önünde silahlı saldırıya uğradı; yoldan geçen yerel şarkıcı da vuruldu



Olcay DÜZGÜN/ KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de Tamer Deveci (50), iş yerinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı. Bu sırada yoldan geçen yerel şarkıcı Ahmet Kaplan da seken kurşunla bacağından vuruldu. Kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, saat 10.00 sıralarında, Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi'nde meydana geldi. İş yerinin önünde oturan Tamer Deveci, kimliği henüz belirlenemeyen kişinin silahlı saldırısına uğradı. Deveci, sağ bacağından yaralandı. Bu sırada yoldan geçen yerel şarkıcı Ahmet Kaplan'ın sağ bacağına ise seken kurşunlardan biri isabet etti. Olay sonrası silahlı saldırgan kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaralıları çeşitli hastanelere kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis de şüphelinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2022-11-07 11:33:00



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