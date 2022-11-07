Erciyes'te kar yağışı etkili oldu

15 yaş altı, scooter yasağını böyle deliyor

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Sevilay AY/KAYSERİ, (DHA)TÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nde, kar yağışı etkili oldu.

Kayseri'de hava sıcaklıklarının düşmesiyle 3 bin 917 rakımlı Erciyes Dağı'nda başlayan kar yağışı, belirli aralıklarla sürüyor. Kar yağışı, Erciyes Kayak Merkezi'nde de etkili oldu. Erciyes'in yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 15 santimetreyi buldu, pistler beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışı sonrası pistlerde kardan adam yapıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kayseri Sevilay AY

2022-11-07 15:38:35



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