Çağdaş Atan: Konyaspor maçı bizim için final gibi bir maç



İlyas KAPLAN / KAYSERİ,(DHA)Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Süper Lig'in 14'üncü haftasında Konyaspor ile oynayacakları maçla ilgili "Konyaspor maçı bizim için final gibi bir maç. Futbolcularla amacımız Dünya Kupası nedeniyle lige verilecek araya ikinci sırada girmek" dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür (KAYMEK) A.Ş. kursiyerleri tarafından 339 eserden oluşan Kayserispor Aşkı Sanat Sergisi açılışı gerçekleştirildi. Bir alışveriş merkezinde gerçekleştirilen etkinliğe Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Kayserispor Asbaşkanı Ali Çamlı, Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan ile futbolcular İlhan Parlak, Dimitrios Kolovetsios, Bernard Mensah, Olivier Kemen, Carlos Mane ve Onur Bulut katıldı.

Sergi açılışında konuşan, Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, "Amacımız şehir ile bütünleşmekti bunu burada en derinden hissediyorum. Kayserispor kentin en önemli markası. Biz sadece futbol değil kentin sosyal aktivitesine de katkıda bulunan şehrin en büyük markasıyız. O nedenle bu sergi çok önemli. Bugün burada her yaş grubundan insan var" ifadelerini kullandı.

Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan ise, "Çok güzel bir etkinlik. Başkanımız ve yönetimimizle ilk buluştuğumuzda amacımız şehri arkamıza alıp bütünlük sağlamaktı. Aldığımız sonuçlar bu konuda elimizi rahatlattı. Önümüzde çok önemli bir Konyaspor maçı var. Seyirci desteğine çok ihtiyacımız var. Konyaspor maçı bizim için final gibi bir maç. Futbolcularla amacımız Dünya Kupası nedeniyle lige verilecek araya ikinci sırada olarak girmek" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Berna Gözbaşı´nın konuşması,

Çağdaş Atan´ın konuşması,

Futbolcuların konuşması,

Genel detayDHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2022-11-08 20:31:54



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.