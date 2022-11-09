Erciyes'te kış sezonu öncesi teleferikte mahsur kalanları kurtarma tatbikatı



Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'deki Erciyes Kayak Merkezi'nde, kış sezonu öncesi teleferikte mahsur kalanları kurtarma tatbikatı yapıldı.

Erciyes Kayak Merkezi Hacılar Kapı'da düzenlenen tatbikata, Erciyes A.Ş. Pist Güvenlik ve Arama Kurtarma ekipleri ile birlikte AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Turkuaz Arama Kurtarma ve 112 sağlık ekiplerinden oluşan 60 kişi katıldı. Senaryo gereği, teleferikte mahsur kalan 6 kişi, ekipler tarafından yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından başarıyla kurtarıldı. Tatbikat sonrası açıklama yapan Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, "Erciyes'te her yıl sezon başlamadan önce yapmış olduğumuz arama kurtarma ve halat taşıma sistemlerinden insan kurtarma tatbikatımızı başarılı bir şekilde tamamladık. İstenmeyen durumlarda hem Erciyes A.Ş. arama kurtarma timinin hem jandarmamızın hem de şehrimizdeki diğer arama kurtarma sorumlusu kuruluşların iletişimini sağlıklı tutmak maksadıyla her yıl Erciyes'te bu faaliyeti gerçekleştiriyoruz. Tatbikatta senaryo gereği teleferikte mahsur kalan misafirlerimiz güvenli bir şekilde indirildi" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2022-11-09 14:50:45



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