Suriyeli ailenin yaralandığı yangında 2 yaşındaki Mahmut´un durumu ağır



Olcay DÜZGÜNÖzge ARIK/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de dün müstakil evde çıkan yangında yaralanan Suriye uyruklu Mahmut Elhamidi'nin (2) hastanedeki tedavisi sürerken, anne ve babası ise taburcu edildi. Mahmut'un annesi Nurulhuda Elhamid, "Vücudundaki yanıklar nedeniyle oğlumun durumu ağır" dedi

Kocasinan ilçesi Kayabaşı Mahallesi 125'inci sokaktaki müstakil bir evde dün saat 17.30 sıralarında sobadan sıçrayan kıvılcımlar kanepeyi tutuşturdu. Bu sırada kanepede uyuyan Mahmut Elhamidi'nin alevler nedeniyle vücudunun bir bölümü yandı. Yangını söndürmek isteyen baba Muhammed Elhamidi (23) ile anne Nurulhuda Elhamidi (18) de yaralandı. İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri yaralıları Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırırken, itfaiye ekipleri ise yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından yangını söndürdü. Tedavi altına alınan 2 yaşındaki Mahmut Elhamidi'nin hastanedeki tedavisi sürerken, Muhammed ve Nurulhuda Elhamidi ise taburcu edildi. Diğer yandan yangın nedeniyle ailenin evindeki eşyaların büyük bir bölümü küle döndü.

Yangın sonrası elektriklerinin kesildiğini belirten Nurulhuda Elhamidi, "Evde oturacak fazla eşyamız kalmadı. Eşim kağıt toplayarak geçimimizi sağlıyor. Şimdi ne yapacağız, bilmiyoruz. Oğlumun hastanedeki tedavisi sürüyor. Vücudundaki yanıklar nedeniyle durumu ağır" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN-Özge ARIK

2022-11-09 15:21:18



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