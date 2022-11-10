Yukatel Kayserispor - Sivas Belediyespor: 1-0

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İlyas KAPLAN / KAYSERİ,(DHA)-

STAT: RHG Enertürk Enerji

HAKEMLER: Yasin Kol, Mehmet Şengül, Mert Bulut

KAYSERİSPOR: Cenk Gönen Dimitrios Kolovetsios, Anthony Uzodimma, Yaw Ackah, Baran Ali Gezek, Emrah Başsan (Dk. 66 Gökhan Sazdağı), Ali Karimi (Dk. 73 Olivier Kemen), Miguel Cardoso, Carlos Mane (Dk.66 Hayrullah Erkip), Mustafa Pektemek (Dk.80 Mame Thiam), İlhan Parlak (Dk.74 Talha Sarıaslan)

SİVAS BELEDİYESPOR: Taha Cengiz Arda Belen, Uğur Bulut (Dk. 71 Ahmet Özer), Safa Yıldırım, Ömer İnan, Semih Kahraman (Dk. 46 Arda Kesen), Emre Adiloğlu (Dk. 63 Halil Mızrap), Ozan Kılıçoğlu, Gökhan Berkay, Burak Özdemir (Dk. 63 Celal Dede), Oğuzhan Bozkurt (Dk.72 Salih Adalı)

GOLLER: Dk.48 Emrah Başsan (Yukatel Kayserispor)

SARI KARTLAR: Arda Belen, Gökhan Yıldız, Ömer İnan (Sivas Belediyespor)

Ziraat Türkiye Kupası 4´üncü Tur maçında Yukatel Kayserispor, sahasında Sivas Belediyespor´u 1-0´lık sonuçla yenerek bir üst tura yükseldi. Kayseri ekibine galibiyeti getiren golü 48´inciş dakikada Emrah Başsan kaydetti.DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2022-11-10 23:04:04



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