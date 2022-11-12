Kayseri Atletik Spor - Adam Voleybol: 1-3

Buzdolabını Kim İcat Etti?

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İlyas KAPLAN/KAYSERİ,(DHA)-

SALON: Gevher Nesibe

HAKEMLER: Eser Türkoğlu, Ömer Açıcı

KAYSERİ ATLETİK SPOR: Halenur Baytemur, Esra İnce, Merve Nur Öztürk, Berra Eren, Deniz Emrelli, Patricia Leyva Leslie, Şevval Uçar (L) (Beyza Dursun, Mervenur Oktay, Berna Demirci, Zeynep Batmaz)

ADAM VOLEYBOL: Duygu Üçdağ, Esra Şen, Esra Nur Solgan, Irmak Keskin, Matea İkic, Firves Kiremitçi, Gülçin Doğan (L) (Şeyma Nur Akbulut, Duru Akarçeşme, Rose Britney, Beril Büke, Yaren Hatipoğlu, Pelin Beydüz)

SETLER: 27 25, 30 - 32, 22 - 25, 23 25

SÜRE: 125 dakika

İHRAÇ: Cengiz Akarçeşme 2.Set(Adam Voleybol)Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 1´inci Lig B Grubu beşinci haftasında Kayseri Atletik Spor, konuk ettiği Gaziantep takımı Adam Voleybol´a 3-1 mağlup oldu.DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2022-11-12 17:16:48



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