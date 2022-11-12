Kayseri Atletik Spor - Adam Voleybol: 1-3

İlyas KAPLAN/KAYSERİ,(DHA)-
SALON: Gevher Nesibe
HAKEMLER: Eser Türkoğlu, Ömer Açıcı
KAYSERİ ATLETİK SPOR: Halenur Baytemur, Esra İnce, Merve Nur Öztürk, Berra Eren, Deniz Emrelli, Patricia Leyva Leslie, Şevval Uçar (L) (Beyza Dursun, Mervenur Oktay, Berna Demirci, Zeynep Batmaz)
ADAM VOLEYBOL: Duygu Üçdağ, Esra Şen, Esra Nur Solgan, Irmak Keskin, Matea İkic, Firves Kiremitçi, Gülçin Doğan (L) (Şeyma Nur Akbulut, Duru Akarçeşme, Rose Britney, Beril Büke, Yaren Hatipoğlu, Pelin Beydüz)
SETLER: 27 25, 30 - 32, 22 - 25, 23 25
SÜRE: 125 dakika
İHRAÇ: Cengiz Akarçeşme 2.Set(Adam Voleybol)Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 1´inci Lig B Grubu beşinci haftasında Kayseri Atletik Spor, konuk ettiği Gaziantep takımı Adam Voleybol´a 3-1 mağlup oldu.DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN
2022-11-12 17:16:48
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