Kayserispor - Konyaspor: 1-2

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Olcay DÜZGÜN / KAYSERİ, (DHA)-STAT: RHG Enertürk Enerji

HAKEMLER: Kadir Sağlam, Candaş Elbil, Furkan Ürün

YUKATEL KAYSERİSPOR: Bilal Beyazıt, Onur Bulut, Kolovetsios (Dk. 80 Mane), Hosseini, Carole, Campanharo (Dk. 61 Ali Karimi), Mensah, Kemen (Dk. 71 Gökhan Sazdağı), Emrah Başsan (Dk. 80 İlhan Parlak), Thiam (Dk. 61 Mustafa Pektemek), Gavranovic

ARABAM.COM KONYASPOR: İbrahim Sehic, Ahmet Oğuz, Uğurcan Yazgılı, Calvo, Guilherme, Hadziahmetovic, Soner Dikmen (Dk. 90 Kahraman Demirtaş), Bruno Paz (Dk. 65 Oğulcan Ülgün), Michalak (Dk. 78 Amilton), Bytyqi (Dk. 90 Muriç), Diouf

GOLLER: Dk. 7 Hosseini (Yukatel Kayserispor), Dk. 9 Calvo, Dk. 22 Diouf (Arabam.Com Konyaspor)

SARI KARTLAR: Emrah Başsan, Gavranovic, Gökhan Sazdağı, Hosseini (Yukatel Kayserispor), Bruno Paz, Oğulcan Ülgün, Guilherme, Amilton (Arabam.Com Konyaspor)Spor Toto Süper Lig'in 14'üncü haftasında Yukatel Kayserispor, sahasında karşılaştığı Arabam.Com Konyaspor'a 2-1 yenildi.

7'nci dakikada Emrah Başsan'ın kullandığı korner atışında ceza sahası içinde topla buluşan Hosseini kafa ile topu ağlara yolladı. (1-0)

9'uncu dakikada Kayseri yarı alanının sol çaprazından serbest vuruş kullanan Guilherme'nin ceza sahası içine gönderdiği vuruşta topla buluşan Calvo'nun kafa ile vuruşu ağlara gitti. (1-1)

18'inci dakikada Kayserispor ceza sahası içinde Emrah Başsan'ın Konyasporlu Bytyqi'ye müdahalesi sonrası pozisyonu VAR'da izleyen hakem Kadir Sağlam penaltı kararı verdi.

22'nci dakikada penaltı atışını kullanan Diouf topu ağlara yolladı. (1-2)

53'üncü dakikada ceza sahası dışında Mensah'ın keleye çektiği şut direkten döndü. Ardından ceza sahası içinde topla buluşan Emrah Başsan'ın şutu Konyaspor savunmasına çarparak kornere gitti.

68'inci dakikada Emrah Başsan'ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde topla buluşan Ali Karimi'nin kafa ile vuruşu auta gitti. (DHA) DHA-Spor Türkiye-Kayseri / Melikgazi Olcay Düzgün

2022-11-13 19:03:14



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