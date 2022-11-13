Kayserispor - Konyaspor maçının ardından



Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)Süper Lig'in 14'üncü haftasında Kayserispor ile Konyaspor arasında oynanan karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan ve Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, İstanbul'da yaşanan olay sonrası futbolla ilgili konuşmak istemediklerini belirterek, patlamada hayatını kaybedenlere başsağlığı diledi.

Spor Toto Süper Lig'in 14'üncü haftasında Kayserispor, sahasında karşılaştığı Konyaspor'a 2-1 yenildi.

Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, "Maçtan sonra öğrendik. Beşiktaş maçı da iptal edilmiş. Milletimizin başı sağ olsun. Böyle bir günde futbol konuşmak istemiyoruz. Konyaspor'u tebrik ediyoruz. Milletimizin yaşadığı elim olaydan dolayı futbolla ilgili konuşmak istemiyorum" diye konuştu.

Arabam.Com Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut ise, "Başkanımız yaşanan durumdan bizi haberdar etti. Gerçekten son derece üzgünüz. Vefat eden yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Ülkemizin başı sağ olsun. Her can çok değerli. İnşallah bu sayı artmaz. Diğer yandan biz galibiyetle bitirdik. Oyuncularımı kutluyorum. Kayserispor'a başarılar diliyorum. Böyle bir günde teknik açıdan konuşmanın doğru olmayacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı. (DHA)GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Çağdaş Atan ve İlhan Palut'un açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Kayseri / Melikgazi Olcay Düzgün

2022-11-13 20:08:04



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