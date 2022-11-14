Kayseri'de, adliyenin savcılık kapısına bırakılan şüpheli valizlerden kıyafet çıktı

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'nin Kocasinan ilçesinde adliyenin savcılık kapısına bırakılan 2 valiz, tedirginlik yarattı. Fünye ile patlatılan valizlerden kıyafetler çıktı.
Plevne Mahallesi'ndeki Kayseri Adliyesi´nde, savcılık kapısına bırakılan 2 valizi fark edenler, polise ihbarda bulundu. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, geniş güvenlik önlemi aldı. Bölge boşaltılırken, sinyal kesici seyyar jammer cihazı ile tedbir alındı. Bomba imha uzmanı polisin kontrollü olarak patlattığı valizlerden kıyafetler çıktı.
Polis, valizlerin sahiplerini tespit etmek için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN
2022-11-14 17:52:36
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