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Tandır cinayeti davasında verilen hapis cezaları ile beraat kararları onandı

DHA

Tandır cinayeti davasında verilen hapis cezaları ile beraat kararları onandı


Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de kardeşi Mehmet Turhan (55) ile onun boşandıktan sonra birlikte yaşadığı Firdevs Öztürk'ü (52) iple boğarak öldürüp, cesetlerini tandıra gömen Yusuf Turhan'a (52) verilen 1'i ağırlaştırılmış, 2 kez müebbet, oğlu Bedirhan'a (20) 2 kez müebbet hapis cezası ile eşi Nejla Turhan'a (43) verilen beraat kararı, Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi´nce onandı.
Olay, Kocasinan ilçesi Emmiler Mahallesi'nde meydana geldi. Boşandıktan sonra yeniden bir araya gelen Mehmet Turhan ve Firdevs Öztürk, 19 Mayıs 2021 tarihinde kayboldu. Çocuklarının kayıp ihbarı üzerine polis, çalışma başlattı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çiftin bulunması için yakınlarıyla iletişime geçti. Polis, kayıp Mehmet Turhan'ın kardeşi Yusuf Turhan'ı çelişkili ifadeleri üzerine takibe aldı. Yusuf Turhan'ın evinin yanına yeni tandır yaptırdığını belirleyen polis, kadavra köpeğiyle burada arama yaptı. Aramada, beton dökülen tandırda çiftin cansız bedenleri bulundu. Tandırı kürekle kıran ekipler, kaybolduktan 22 gün sonra Mehmet Turhan ve Firdevs Öztürk'ün çuvallarda bulunan cesetlerini çıkardı. Olayın ardından Yusuf Turhan ile eşi Nejla ve oğlu Bedirhan Turhan, gözaltına alındı. Şüphelilerden Yusuf Turhan ile oğlu Bedirhan Turhan tutuklandı, Nejla Turhan ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kayseri 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 3 sanık hakkında 'tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın geçen yıl 22 Kasım'da görülen 4'üncü duruşmasında mahkeme heyeti, sanıklardan Yusuf Turhan'ı, 'kardeşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, yengesine karşı eyleminden dolayı da 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, Bedirhan Turhan'a ise 2 kişiyi öldürmekten 2 kez müebbet hapis cezası verdi. Tutuksuz sanık Nejla Turhan ise delil yetersizliğinden beraat etti.
İSTİNAFTAN 'NOKSAN İKMALİ' KARARI
Sanık ve şikayetçi avukatlarının itirazı sonrası dosya Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşındı. Dosyanın geldiği 1'inci Ceza Dairesi, 'noksan ikmali' olduğuna hükmetti. Ceza Dairesi, yerel mahkeme aşamasında davanın bazı taraflarına tebligat yapılmadığını gerekçe göstererek, usul yönünden bu eksikliğin giderilmesini isteyerek, dosyayı yeniden yerel mahkemeye gönderdi. Ceza Dairesi'nin talebi doğrultusunda, ölen Öztürk ve Turhan'ın bazı yakınlarına yerel mahkeme tarafından tebligat gönderildi. Tebligat cevabı sonrası ise 'noksan ikmali' tamamlanarak dosya yeniden inceleme yapılmak üzere Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşındı.
İSTİNAF KARARI ONADI
Noksan ikmalinin tamamlanmasının ardından dosyada yeniden inceleme yapan 1'inci Ceza Dairesi, davayı karara bağladı. İncelemede, usul ve esas bakımdan yerel mahkemenin verdiği kararlarda herhangi bir hukuka ayrılık bulunmadığı, delil ve işlem açısından eksiklik görülmediği belirtildi. İspat bakımından da değerlendirmenin yerinde olduğunun bildirildiği incelemede, yapılan başvuruların esastan reddine karar verildi. Karar, oy birliği ile alındı ayrıca temyiz yolunun açık olduğu belirtildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN
2022-11-16 12:14:42

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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