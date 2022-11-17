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Kayseri'de komşuların 'gürültü' kavgasında 2 yaralı

DHA

Kayseri'de komşuların 'gürültü' kavgasında 2 yaralı


Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, 'gürültü' nedeniyle bıçakla kavga eden komşular Refik Y. ve Arif S. yaralandı.
Olay, saat 18.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Gültepe Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, bir süredir gürültü nedeniyle tartışan komşular Refik Y. ve Arif S., bina önünde karşılaştı. İkili yeniden tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Bu sırada sesleri duyan Refik Y.'nin oğlu Oğuz Y. de kavgaya karıştı. Kavgada Arif S. vücudunun çeşitli yerlerinden, Refik Y. ise elinden yaralandı. Çevredelilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları çeşitli hastanelere kaldırdı. Oğuz Y., polis ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)   DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN
2022-11-17 19:32:00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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