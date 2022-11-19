Kayseri Basketbol - BOTAŞ: 76-72

İlyas KAPLAN/KAYSERİ,(DHA) -
SALON: Kadir Has
HAKEMLER: İsmail Binbir, Muhammed Murat Zafer, Umut Memiş
MELİKGAZİ KAYSERİ BASKETBOL: Weaver 17, Sevgi 7, Zeynep 7, Eylül, Mısra 2, Hayes 29, Şuğranur 8, Feray 6
BOTAŞ: Meltem 2, Melis 11, Ayşegül 9, Hatice Pelin, Sevgi 20, Sehernaz 3, Sventoraite 2, Macaulay, 13, Slocum 12
1'İNCİ PERİYOT: 21-29
İLK YARI: 40-36
3'ÜNCÜ PERİYOT: 57-63
5 FAUL: 23.35 Feray Dalkılıç (Melikgazi Kayseri Basketbol)
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi 7'nci haftasında BOTAŞ´ı konuk eden Melikgazi Kayseri Basketbol, karşılaşmayı 76-72´lik skorla kazandı. Maçın en skorer ismi 29 sayı ile ev sahibi takımdan Lavette Hayes oldu.
DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN
2022-11-19 17:40:17
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