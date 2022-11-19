Kayseri Basketbol - BOTAŞ: 76-72

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



İlyas KAPLAN/KAYSERİ,(DHA) -

SALON: Kadir Has

HAKEMLER: İsmail Binbir, Muhammed Murat Zafer, Umut Memiş

MELİKGAZİ KAYSERİ BASKETBOL: Weaver 17, Sevgi 7, Zeynep 7, Eylül, Mısra 2, Hayes 29, Şuğranur 8, Feray 6

BOTAŞ: Meltem 2, Melis 11, Ayşegül 9, Hatice Pelin, Sevgi 20, Sehernaz 3, Sventoraite 2, Macaulay, 13, Slocum 12

1'İNCİ PERİYOT: 21-29

İLK YARI: 40-36

3'ÜNCÜ PERİYOT: 57-63

5 FAUL: 23.35 Feray Dalkılıç (Melikgazi Kayseri Basketbol)

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi 7'nci haftasında BOTAŞ´ı konuk eden Melikgazi Kayseri Basketbol, karşılaşmayı 76-72´lik skorla kazandı. Maçın en skorer ismi 29 sayı ile ev sahibi takımdan Lavette Hayes oldu.

DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2022-11-19 17:40:17



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.