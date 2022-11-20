Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası heyecanı sürüyor



Metin DEĞİRMENCİ / YEŞİLHİSAR (Kayseri), (DHA) TÜRKİYE Motosiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde ikinci gününde yapılan yarışlar ile devam etti.

Yeşilhisar ilçesinde gerçekleştirilen Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası dün magazin startıyla başladı. Ardından ekstrem test etabında sıralama yarışlarıyla devam etti. Yarışmacılar bugün ise, Enduro GP, E1, E2, E3, EB, EC, gençler, veteranlar ve kadınlar kategorilerinde, ATV branşında ise ATVGP, S1, S2 ve iki çeker sınıflarında mücadele etmeye başladı. Yarışmaya katılan sporcular dereceye giren için mücadele gösteriyor. Bugünkü mücadelenin ardından yarışlar sona erecek.

Etkinlikle ilgili konuşan Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, "Bugünkü yarışlarımız yaklaşık 70 sporcu ile start aldı. Soğanlı'da inanılmaz doğa ortamında sporcularımız kıyasıya mücadele ediyor. Bizler Türkiye Motosiket Federasyonu olarak 'spor turizmin geleceğidir' sloganıyla çıktığımız yolda Türkiye'nin her tarafında yaptığımız organizasyonlara bir yenisini daha ekledik. Bunu Soğanlı'da ilk kez gerçekleştiriyoruz. Burada olmaktan çok mutluyuz. Bu tür organizasyonlar tarih ve doğayı ön plana çıkarmasının yanı sıra şehrin kalkınmasına ciddi katkılar sunan bir organizasyonlardır. 70 sporcu ve yaklaşık 350 kişilik bir organizasyona ev sahipliği yapmaktadır. Burada yaklaşık 4 bin vatandaş bu organizasyonu izliyor. Akşamki organizasyonla yaklaşık 10 bin kişiyi Soğanlı'da buluşturacağımıza inanıyoruz" diye konuştu. (DHA)GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Yarışlardan görüntü

- Akülke ile röportaj

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2022-11-20 16:18:31



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