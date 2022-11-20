Kayseri'de bıçaklı kavga: 1'i ağır 2 yaralı

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Olay, saat 19.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Mimarsinan Bahçelievler Mahallesindeki 10 katlı binanın giriş katında meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Erhan B. ve Emre A. bıçakla yaralandı. İhbar sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları hastanelere kaldırdı. Erhan B.'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, şüpheli Mehmet D. polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN
2022-11-20 20:51:43
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