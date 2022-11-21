Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası tamamlandı



Metin DEĞİRMENCİ / YEŞİLHİSAR (Kayseri), (DHA) Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde düzenlenen Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası yapılan yarışlar ve Anadolu Ateşi Dans gösterisi ile tamamlandı.

Yeşilhisar ilçesinde gerçekleştirilen Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası 2 gün önce magazin startıyla başladı. Ardından ekstrem test etabında sıralama yarışlarıyla devam etti. Yarışmacılar dün ise, Enduro GP, E1, E2, E3, EB, EC, gençler, veteranlar ve kadınlar kategorilerinde, ATV branşında ise ATVGP, S1, S2 ve iki çeker sınıflarında mücadele etti. Yarışmada dereceye girenlere ödülleri protokol tarafından verildi. Sonrasında ise Anadolu Ateşi dans gösterisi ile şampiyona sona erdi. 2 gün süren etkinliklerle ilgili konuşan Vali Çiçek, "Bizim masal diyarı diye tarif ettiğimiz Soğanlı Vadisi´ndeyiz. Büyükşehir Belediye Başkanımız ile kararlıyız. Soğanlı'yı turizmin yeni adresi yapacağız. Burada sabahın erken saatlerinde her gün balonlar havalanmakta. Yürüyüş yolları, özellikle tarihi 1000 yıl önceye dayanan kiliseler, Kapadokya krallığından eserler adeta bir masal diyarı. Muhteşem bir yer" ifadelerini kullandı. (DHA)

DHA-Spor Türkiye-Kayseri Metin DEĞİRMENCİ

2022-11-21 15:30:35



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