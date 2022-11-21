Vali Çiçek'ten görev sırasında yaralanan polis ve bekçiye ziyaret



Olcay DÜZGÜN/ KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ Valisi Gökmen Çiçek, 2 gün önce sağlık ekiplerine yardım ederken bipolar bozukluğu hastası İsmail Tatar tarafından bıçaklanan polis memuru Mustafa Akoğlu ile bekçi Fatih Demirkol'u tedavi görükleri hastanede ziyaret etti.

Olay, 2 gün önce saat 22.30 sıralarında, Fevzi Çakmak Mahallesi Önder Sokak'taki 3 katlı binada meydana geldi. Bipolar bozukluğu olduğu öne sürülen İsmail Tatar sinir krizi geçirince yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri de Tatar'ın saldırgan tavırları nedeniyle polisten yardım istedi. Bölgeye polis ve bekçiler sevk edildi. Kolluk Kuvvetleri'nin yardım çabası sırasında Tatar, eline geçirdiği bıçakla polis memuru Turgay Akbulut, Ahmet Kartal ve Mustafa Akoğlu ile bekçi Fatih Demirkol'u yaraladı. Tatar, polis ekiplerince tabancayla vurularak, etkisiz hale getirildi. Saldırgan ile diğer yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. İsmail Tatar, tedaviye alındığı Kayseri Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Hastaneye kaldırılan yaralı polis memurları Turgay Akbulut ve Ahmet Kartal, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Polis memuru Mustafa Akoğlu ile bekçi Fatih Demirkol'un tedavisleri ise sürüyor.

Vali Gökmen Çiçek, yaralı Akoğlu ve Demirkol'u tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti. Vali Çiçek, yaralılara geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, sağlık durumları hakkında bilgi aldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2022-11-21 19:30:38



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