Kayseri'de alacak borç kavgasında 1 ölü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayseri'de alacak borç kavgasında 1 ölü

DHA

Kayseri'de alacak borç kavgasında 1 ölü


Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de Halil T., alacak borç kavgasında tartıştığı Ö.Ö. tarafından bıçaklanarak öldürüldü.
Olay, saat 20.30 sıralarında Talas ilçesi Bahçelievler Mahallesi Gecebulutları Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, Ö.Ö. ile Halil T., alacak borç meselesi nedeniyle tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Ö.Ö., belinden çıkardığı bıçakla Halil T.'yi vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. İhbar sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan Halil T., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Cinayet zanlısı Ö.Ö. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN
2022-11-22 00:12:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kayseri'de bıçaklı kavgada 1 kişi öldü
YEREL HABERLER Kayseri'de bıçaklı kavgada 1 kişi öldü
Kayseri'de park halindeki otomobil yandı
YEREL HABERLER Kayseri'de park halindeki otomobil yandı
Kayseri'de araca, ardından da direğe çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Kayseri'de araca, ardından da direğe çarpan ...
Vali Çiçek'ten görev sırasında yaralanan polis ve bekçiye ziyaret
YEREL HABERLER Vali Çiçek'ten görev sırasında yaralanan polis ve ...
(Görüntülü) KAYSERİ?DE ARANAN 17 KİŞİ YAKALANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) KAYSERİ?DE ARANAN 17 KİŞİ YAKALANDI
Kayseri'de aranan 6'sı firari hükümlü 17 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Kayseri'de aranan 6'sı firari hükümlü 17 kişi ...
(Görüntülü) KAYSERİ - İNŞAATIN 8&#039;İNCİ KATINDAN ASANSÖR BOŞLUĞUNA DÜŞEN İŞÇİ ÖLDÜ
YEREL HABERLER (Görüntülü) KAYSERİ - İNŞAATIN 8'İNCİ KATINDAN ...
İnşaatın 8'inci katından asansör boşluğuna düşen işçi öldü
YEREL HABERLER İnşaatın 8'inci katından asansör boşluğuna düşen işçi ...
Kayseri'de kadınlar KADES hakkında bilgilendirildi
YEREL HABERLER Kayseri'de kadınlar KADES hakkında bilgilendirildi
Jandarmadan öğrencilere siber güvenlik eğitimi
YEREL HABERLER Jandarmadan öğrencilere siber güvenlik eğitimi
Kayseri'den kısa kısa
YEREL HABERLER Kayseri'den kısa kısa
Yahyalı'da yapımı tamamlanan halı saha hizmete açıldı
YEREL HABERLER Yahyalı'da yapımı tamamlanan halı saha hizmete açıldı
Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası tamamlandı
YEREL HABERLER Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası tamamlandı
Kayseri'de gazeller organik gübreye dönüştürülüyor
YEREL HABERLER Kayseri'de gazeller organik gübreye dönüştürülüyor
Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Başkan Büyükkılıç'ı ziyaret etti
YEREL HABERLER Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Başkan ...
Talas'ta 89 taşınmaz ihaleyle satılacak
YEREL HABERLER Talas'ta 89 taşınmaz ihaleyle satılacak
Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği Başkanlığına Ahmet Taş yeniden seçildi
YEREL HABERLER Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği ...
Kayseri'de ara tatil sonrası öğrenciler ders başı yaptı
YEREL HABERLER Kayseri'de ara tatil sonrası öğrenciler ders başı ...
Talas Belediyesinin asfalt çalışması sürüyor
YEREL HABERLER Talas Belediyesinin asfalt çalışması sürüyor
Geleneksel atlı sporlar çocuklarla yaygınlaşacak
YEREL HABERLER Geleneksel atlı sporlar çocuklarla yaygınlaşacak
Kayseri'de aranan 3'ü firari hükümlü 11 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Kayseri'de aranan 3'ü firari hükümlü 11 kişi ...
(Görüntülü) KAYSERİ&#039;DE BIÇAKLI KAVGA: 1&#039;İ AĞIR 2 YARALI
YEREL HABERLER (Görüntülü) KAYSERİ'DE BIÇAKLI KAVGA: 1'İ ...
Kayseri'de bıçaklı kavga: 1'i ağır 2 yaralı
YEREL HABERLER Kayseri'de bıçaklı kavga: 1'i ağır 2 yaralı
Anadolu Ateşi Kayseri'de sahne aldı
YEREL HABERLER Anadolu Ateşi Kayseri'de sahne aldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.