Kayseri'de alacak borç kavgasında 1 ölü



Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de Halil T., alacak borç kavgasında tartıştığı Ö.Ö. tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, saat 20.30 sıralarında Talas ilçesi Bahçelievler Mahallesi Gecebulutları Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, Ö.Ö. ile Halil T., alacak borç meselesi nedeniyle tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Ö.Ö., belinden çıkardığı bıçakla Halil T.'yi vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. İhbar sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan Halil T., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Cinayet zanlısı Ö.Ö. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2022-11-22 00:12:52



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