Yolda yürürken pompalı tüfekle vuruldu



Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, yolda yürüdüğü sırada kimliği henüz belirsiz kişi ya da kişiler tarafından pompalı tüfekle vurulan Mükremin Gön (27), ağır yaralandı.

Olay saat 19.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Yeniköy Mahallesinde meydana geldi. Yolda yürüyen Mükremin Gön, kimliği henüz belirsiz kişi ya da kişiler tarafından pompalı tüfekle vuruldu. Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Gön, Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Polis, olay yerinden kaçan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Görüntü Dökümü:

-Olay yeri

-Genel detay

DHA-Gündem Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2022-11-22 00:45:31



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