

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, bina toplantısında komşular arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda 2 kişi yaralandı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Mimarsinan Şirintepe Mahallesi Fatih Karcı Caddesi'ndeki 9 katlı Nar Çiçeği Apartmanında meydana geldi. Bina sakinleri, olağan toplantı için bir araya geldi. Toplantı sırasında iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Bu sırada olay yerine otomobil ile gelen bir grupta kavgaya karıştı. Bina dışına taşan kavgada kimliği henüz öğrenilemeyen 2 kişi bıçakla yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları hastanelere kaldırdı. Polis ekiplerinin ilk incelemesinde kavgaya karıştıkları belirlenen 2 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.Görüntü Dökümü:

-Olay yeri

-Genel detay

DHA-Gündem Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2022-11-22 01:06:24



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