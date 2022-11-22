Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, park halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle yanan otomobil, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Araçta maddi hasar meydana geldi.
Yangın, saat 21.00 sıralarında Talas ilçesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Park halindeki 38 LR 374 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Kısa sürede büyüyen alevler aracı kapladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye erleri, yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından otomobili söndürdü. Araçta maddi hasar meydana gelirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Görüntü Dökümü:
-Olay yeri
-Genel detay
DHA-Gündem Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN
2022-11-22 01:41:21
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