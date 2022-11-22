KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen 4 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda çeşitli adreslere düzenlenen operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 4 kişi yakalandı. Şüphelilerin evlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 169 gram metamfetamin, 3,30 gram esrar, 3,30 gram eroin, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, polis merkezine götürüldü. Görüntü Dökümü:
-Polisin operasyonu
-Genel detayDHA-Gündem Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN
2022-11-22 01:46:13
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