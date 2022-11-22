Kayseri'de alacak borç cinayetinin şüphelisi tutuklandı

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, alacak borç kavgasında tartıştığı Halil Temiz'i bıçaklayarak öldüren Özhan Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, dün saat 20.30 sıralarında Talas ilçesi Bahçelievler Mahallesi Gecebulutları Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, Özhan Ö. ile Halil Temiz, alacak borç meselesi nedeniyle tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Özhan Ö., cebinden çıkardığı bıçakla Halil Temiz'i vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. İhbar sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan Halil Temiz, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Cinayet zanlısı Özhan Ö. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Otopsi işlemleri tamamlanan Halil Temiz'in cenazesi ailesine teslim edildi. Temiz, Nevşehir'in Avanos ilçesi Çalış beldesinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cinayet zanlısı Özhan Ö. ise emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN
2022-11-22 19:30:23
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