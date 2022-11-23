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Otomobil tramvay yoluna girdi, kaza yapan sürücü plakaları söküp kaçtı

DHA

Otomobil tramvay yoluna girdi, kaza yapan sürücü plakaları söküp kaçtı


Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobiliyle bariyerlere çarparak tramvay yoluna giren sürücü, aracının plakalarını sökerek kaçtı. Tren seferlerinin aksamasına neden olan kazanın ardından polis kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.  
Kaza, saat 22.00 sıralarında Sivas Bulvarı'nda meydana geldi. Kimliği henüz bilinmeyen sürücü otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybederek, bariyerlere çarptıktan sonra tramvay yoluna girdi. Kaza yapan sürücü, aracın plakalarını sökerek, olay yerinden kaçtı. Kaza nedeniyle tramvay seferleri aksadı. Bunun üzerine tramvaydan inen yolcular, alternatif ulaşım araçlarını kullandı. İhbar sonrası olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)    DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN
2022-11-23 00:06:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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