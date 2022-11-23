Kayseri´de kız milli takımlar için bölge seçmeleri gerçekleştirildi



İlyas KAPLAN/KAYSERİ,(DHA)Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), U17 ve U15 Kız Milli Takım Teknik direktörleri ve kaleci antrenörleri ile birlikte Kayseri'de bölge seçmesi gerçekleştirdi.

TFF alt yaş grubu teknik direktörleri tarafından periyodik olarak yapılan bölge seçmelerinde lisanslı olarak futbol oynayan kız futbolcular taranarak, gelişim kamplarına çağırılıyor. Gelişim kamplarına davet edilecek isimlerin belirlendiği bölge seçmesinin sonuncusu Kayseri'de yapıldı. Sümer Stadı'nda gerçekleştirilen seçmelere Kayseri bölgesinde yer alan 6 kız futbol takımından 120 sporcu katıldı. Milli takım hocaları doğum tarihlerine göre ayırdıkları sporcuları, çift kale maçlarda gözlemledi.

Seçmelerle ilgili açıklama yapan U17 Milli Takımlar Teknik Direktörü Nazlı Ceylan Demirbağ, "Türkiye Futbol Federasyonu'na bağlı 14 bölge var. Bu bölgelerde 2006 2010 arası tarihlerde doğan sporcuların hem yeteneklerini görmek, hem de alt yaş milli takımlarımıza kazandırmak adına sporcularla buluşuyoruz. Geçen sene bölge seçmelerinde yaklaşık bin sporuyla bir araya gelmiştik. Bunların arasında sürecini takip ettiğimiz oyuncularla direkt milli takım kampına davet ettiğimiz oyuncular vardı. Hem kulüp yetkilileri, hem sporcular, hem de veliler bu seçmelerle, onlarla bir araya gelmemizden dolayı çok mutlular. Biz de alt yaş milli takımlarımıza futbolcu kazandırdığımız için mutluyuz" açıklamasında bulundu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

U17 Yaş Altı Milli Takımlar Teknik Direktörü Nazlı Ceylan Demirbağ'ın konuşması

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2022-11-23 11:48:15



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