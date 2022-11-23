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Oğlunun katilinin ağabeyini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi

DHA

Oğlunun katilinin ağabeyini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi


Samed Aydın SUN/ KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, oğlu Yusuf Eren Bayrak'ı (17) öldüren Harun Kocaman'ın (17) ağabeyi Hamza Kocaman'ı (25) pompalı tüfekle vurarak öldüren Bülent Bayrak dahil 4 kişi hakkında ağırlaştırılmış müebbet istemiyle dava açıldı. İddianamedeki ifadesinde Bayrak, "Evladımı öldürdüler. Adalete güvendim. Allah'a havale ettim. Psikolojim bozuldu. İçim yandı" dedi.
Olay, 4 Eylül'de, Melikgazi ilçesi Gesi Cumhuriyet Mahallesi Dündar Taşer Caddesi'nde meydana geldi. Bülent Bayrak, 17 Ağustos'ta oğlu Yusuf Eren Bayrak'ı bıçaklayarak öldüren Harun Kocaman'ın ağabeyi Hamza Kocaman'ın kullandığı otomobilin önünü kesti. Bülent Bayrak, yanında getirdiği pompalı tüfekle araçtaki Hamza Kocaman'a ateş açtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde, saçmaların isabet ettiği Kocaman'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cinayet şüphelisi Bayrak ile kendisine yardım ettiği tespit edilen A.Y., M.Y. ve Y.E.B. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilip, nöbetçi hakimliğe çıkarılan 4 şüpheli de tutuklandı.
İDDİANAME DÜZENLENDİ
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanıp, iddianame düzenlendi. Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, 4 şüpheli hakkında, 'tasarlayarak ve kan gütme saikiyle kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.
'İÇİM YANDI'
İddianamede ifadesine yer verilen Bülent Bayrak'ın, "Hamza´yı ben öldürdüm. 17 gün önce evladımı öldürdüler. Adalete güvendim. Allah'a havale ettim. İnternetten sürekli tehdit içerikli paylaşımlar yapıyordu. Canım sıkıldı. Psikolojim bozuldu. Olay günü Hamza ile göz göze geldik. Bana el hareketi yaptı, parmak salladı. 'Hepinizi birden geberteceğim' diye bağırdı. İçim yandı. Olay bu yüzden meydana geldi. Diğerlerinin hiçbir suçu yoktur" dediği öğrenildi.
Diğer sanıklar da olayla ilgilerinin olmadığını öne sürdü. 
Sanıklar, ilerleyen günlerde ilk kez hakim karşısına çıkarılacak. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN
2022-11-23 12:26:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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